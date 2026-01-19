Duruşmanın saati değişti
İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması, yaşanan buzlanma nedeniyle avukatların Adıyaman’a ulaşamaması sebebiyle saat 11.30’a (Kıbrıs saati) ertelendi.
A+A-
İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması, yaşanan buzlanma nedeniyle avukatların Adıyaman’a ulaşamaması sebebiyle saat 11.30’a (Kıbrıs saati) ertelendi.
Adıyaman Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın, daha önce ülkemiz saatiyle 09.00’da başlayacağı duyurulmuştu.
Serap Şahin Adıyaman'dan bildiriyor...
Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler : dava, adıyaman, isias otel