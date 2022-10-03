CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nde mali durumunun kötü olduğunu vurguladı, “Durum kötü ama umutsuzluğa gerek yok, değişim yakın” dedi.

Şenkul, belediyenin esnafa olan borcunun biriktiğini, taşeron firmaların alacaklarının büyümeye başladığını kaydederek, çalışan maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığını da ifade etti.

Kötü ekonomik koşullara rağmen mevcut belediye idaresinin de hiçbir finansal eylem planı olmamasını da eleştiren Şenkul, “30-40 yıl öncesine ait idare anlayışı ile Girne Belediyesinin gideceği yol buraya kadardı. Yol bitti” şeklinde konuştu.

Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Girne belediyesinin mali durumunun kötü olduğunu uzun zamandır dile getiriyoruz.

İlk önce esnafın alacakları birikti ardından belediyeye iş yapan taşeron firmaların alacakları büyümeye başladı şimdi de çalışan maaşlarının gecikmeye başladığını üzülerek görüyoruz.

Mevcut Belediye İdaresinin içinden geçtiğimiz enflasyonist koşullara yönelik herhangi bir finansal eylem planı olduğunu da ne yazık ki göremiyoruz.

30-40 yıl öncesine ait idare anlayışı ile Girne Belediyesinin gideceği yol buraya kadardı.

Yol bitti …

Girne Belediyesi içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullara rağmen ehil ellerin yapacağı 2-3 finansal hamle ile hem esnafa olan borçlarını, hem taşeronların alacaklarını hem de çalışan maaşlarının gününde ödenmesini sağlayabilir.

Durum kötü ama umutsuzluğa gerek yok !

Çünkü DEĞİŞİM yakın.

Not: Merkezi hükümetten alınan katkının 30 Eylül günü yatırıldığı bilgisini de sizinle paylaşmayı doğru buluyoruz.