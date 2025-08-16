Durdurulan araçta eski eser bulundu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolunun birinci kilometresinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler L.B.’nin (E-55) aracında arama yaptı.

L.B.’nin aracında bir kamayla kilise malzemesi olan eski eser nitelikli olduğuna inanılan 2 buhurdanlıkla, Lefkoşa’daki evindeki de eski eser nitelikli olduğuna inanılan 4 toprak testi, 2 askılı mumlukla muhtelif kitap ve bakır kaplar bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa, Gazimağusa ve Lapta’da alkolün etkisiyle bağırıp çağırarak rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da M.A.K.(E-30) 416 miligram alkollü içki tesiri altında rahatsızlık yaratırken, Gazimağusa’da V.A. (E-35) ve Lapta’da D.V.Ş. (K-40) alkol tesiri altındayken nefes örneği vermeyi reddetti. Sarhoşlukla ilgili tutuklamalar dün ve bugün oldu.

Tırnak makası çaldı, tutuklandı

Demirhan’daki marketten 471 TL’lik tırnak et makasını ödemeden alan A.D.(K-66) tutuklandı.

27 Temmuz’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan A.D.(K-66) dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı.

İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Polisin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.