Durakta unutulan telefonu çaldı, tutuklandı

Lefkoşa’da bir durakta unutulan cep telefonunu çalan S.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlının 9 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen ‘Bularak Sirkat’ suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis S.G’nin 9 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Girne Kapısı yanında bulunan durakta Lefkoşa’da sakin O.S’nin tarafından bırakılan Samsung A12 Marka cep telefonunu çaldığını, 1 Nisan 2022 tarihinde mesele ile ilgili Turkcell ve Telsim operatörlerinden temin edilen görüşme dökümlerinde yapılan soruşturma neticesinde telefonu S.G’nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını, temin edilecek yeni ifadeler olduğunu ve mevcut ifadelerinin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.