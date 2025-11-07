“Dünyada ve Ülkemizde Fitness” söyleşisi düzenlendi

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Dünyada ve Ülkemizde Fitness: Spor, Sağlık ve Yaşam Üzerine Söyleşi” etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, söyleşinin moderatörlüğünü Ali Fahir Öksüzoğlu üstlendi. Fitness sektöründeki küresel gelişmelerin ve ülkedeki spor kültürünün ele alındığı etkinlikte, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Dahlameroğlu, fitness alanının dünyada hızla gelişen bir spor dalı haline gelmesinin nedenlerini, doğru antrenman yöntemlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini anlattı; gençlerin spora yönlendirilmesinin toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik, sporun bireysel gelişim ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin tartışıldığı interaktif ortamda tamamlandı.