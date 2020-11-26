Dünyada 'en fazla vaka': ABD - Hindistan - Türkiye

Dünya genelinde coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 60 milyon 438 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 421 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 806 bine yaklaştı.

Bugüne kadar sadece hastanede tedavi edilen hastaların sayısını açıklayan Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

Salgınla ilgili verilerin toplandığı Worldometer internet sitesine göre günlük en fazla vaka sayısı açıklayan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Hindistan, İtalya, Rusya ve İngiltere iken, Sağlık Bakanlığının veri paylaşımında yaptığı değişiklikle Türkiye, haberin yazıldığı an itibariyle 3'üncü sıraya oturdu.

25 Kasım'da ABD 84 bin 126, Hindistan 42 bin 822, Türkiye 28 bin 351, İtalya 25 bin 853, Rusya ise 23 bin 675 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye'de, daha önce olduğu gibi sadece hasta sayısı açıklansaydı, Worldometer internet sitesindeki sıralamada 15'inci sırada olacaktı.