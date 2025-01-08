“Dünya Burada Bitsin” İstanbul’da: Kıbrıs Çağdaş Sanatının Eko-Poetik Sorgusu

“Dünya Burada Bitsin” Sergisi İstanbul’daki Hasan Sarıtaş Galeri’de 10-25 Ocak tarihleri arasında yer alacak. " Dünya Burada Bitsin” Sergisi, Kıbrıs çağdaş sanatının önemli isimlerinin üretimleriyle, Emel Kaya’nın Everest Yayınları tarafından yayımlanmış “Dünya Burada Bitsin” adlı şiir kitabı arasında eko-poetik bir diyalog kuruyor.

İnsanlığın doğadan kopuşunu ve Antroposen çağını derin bir sorgulamaya niyet eden sergi; yangında sırtında böcek taşıyan “kıyametin içinden konuşan” karıncanın, “kuyruğu kızgın ve kederli kavmine dönen” kertenkelenin çağrısını duyuruyor. Yollarda “cama vurup patlayan kelebeklerin bilgisi” eşliğinde, şehrin betonları, sirenleri ve uğultuları arasında insanın yok oluşuna gösterdiği bigâneliği cesurca tartışıyor. Eğer bu kayıtsızlık devam edecekse, sergi “Dünya burada bitsin” deme cesaretini gösteriyor.

Küratörlüğünü Salamis Ayşegül Şentuğ-Tuğyan ve Nihat Özdal’ın üstlendiği sergide; Rahme Veziroğlu, Uygar Erdim, Nurtane Karagil, İsmail Gökçe, Erdoğan Kavaz ve Sümer Erek gibi sanatçıların video, fotoğraf ve karışık teknik eserleri, Nihat Özdal’ın ise sergiye özel hazırladığı koku yer alıyor. Sergi, izleyiciyi sadece eleştirel bir insan gözüyle değil; insan olmayanın perspektifinden de dünyaya bakmaya davet ediyor.

Sergi açılışında Nilay Özer’in Emel Kaya ile yapacağı söyleşi ve Erdoğan Kavaz'ın canlı performansı gerçekleşecek

Açılış günü saat 18.00'de Nilay Özer’in Emel Kaya ile yapacağı söyleşinin ardından, Erdoğan Kavaz'ın canlı performansının gerçekleşeceği sergi, 10-25 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.