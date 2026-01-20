"Dün akşam yaşanan kesintiler teknik değil, yönetim sorunudur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, dün akşam yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tuğcu, halkın en temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğe dahi kesintisiz erişemediğini vurgulayarak, yaşananların artık teknik bir arıza olarak geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında altyapı yatırımlarının yapılmadığını ve etkin bir kriz yönetiminin bulunmadığını kaydeden Tuğcu, “Her kesinti ‘arıza’ denilerek geçiştirilemez. Bu yaşananlar teknik değil, açıkça bir yönetim sorunudur” dedi.

Kesintiler nedeniyle esnafın, öğrencilerin ve hastaların mağdur olduğunu belirten Tuğcu, bu bedelin her zaman halka ödetildiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının karanlıkta yaşamaya mahkûm olmadığını vurgulayan EL-SEN Başkanı, sorumluların açıkça ortaya konması ve kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

Tuğcu, açıklamasını “Susmak çözüm değildir. Bu düzen değişene kadar konuşmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.