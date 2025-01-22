“Drama Latte” adlı komedi oyunu sahneye çıkıyor

Creditwest Bank çalışanları tarafından sahnelenen “Drama Latte” adlı komedi oyunu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneye çıkıyor.

Erdoğan Kavaz tarafından yazılan ve yönetilen 45 dakikalık bu keyifli oyun, 28 Ocak 2025 ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta toplam 8 kez izleyiciyle buluşacak.

İlk oyun 28 Ocak 2025 Salı günü KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Biletler 200 TL olup tüm Creditwest Bank şubelerinden ve oyun günü kapıda satın alınabilir.