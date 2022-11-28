Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde tavan çöktü
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrencilerin de bulunduğu sırada okul koridorunun tavanı çöktü.
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Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrencilerin de bulunduğu sırada okul koridorunun tavanı çöktü.
KTOEÖS, yaşanan olayın ardından hiçbir öğrencinin yaralanmadığını duyurdu, Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.
Yazılı açıklama yapan KTOEÖS Mali Sekreter Mehmet Güneyli, daha önce de söz konusu okulun yaşadığı yapısal sorunları iki kez gündeme getirdiklerini hatırlattı, gerekli uyarıları yapmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını da ifade etti.
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Etiketler : Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, tavan