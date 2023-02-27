Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden eylem: “Dua mı, önlem mi?”
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul binasının güvenliği olmadığı gerekçesiyle bugün, derse girmeme eylemi yaptı.
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Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul binasının güvenliği olmadığı gerekçesiyle bugün, derse girmeme eylemi yaptı.
Öğrenciler, “Kader mi bilim mi?”, “Dua mı, önlem mi?” yazılı pankart açtı.
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Etiketler : eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi