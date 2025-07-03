Dövizin ateşi sönmüyor
Serbest piyasada sterlin 54,45 Türk lirası, euro 47 Türk lirası, dolar 39,90 Türk lirasından işlem görüyor.
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Serbest piyasada sterlin 54,45 Türk lirası, euro 47 Türk lirası, dolar 39,90 Türk lirasından işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 09.13 itibarıyla 46,70 TL’den alınan euro 47 TL’den satılıyor. 54,10 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 54,45 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 39,65 TL’den alınıp, 39,90 TL’den satışa sunuluyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası