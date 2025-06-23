Dövizde son durum
Serbest sterlin 53,35 Türk Lirası, euro 45,70 Türk lirası, dolar 39,75 Türk lirasından işlem görüyor.
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Serbest sterlin 53,35 Türk Lirası, euro 45,70 Türk lirası, dolar 39,75 Türk lirasından işlem görüyor.
Hafta başında, serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 45,45 TL’den alınan euro 45,70 TL’den satılıyor. 53,05 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 53,35 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 39,55 TL’den alınıp, 39,75 TL’den satışa sunuluyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası