Döviz bürosuna sahte para verdiler

Lefkoşa’da Eylül ayında sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını tasarrufunda bulundurup tedavüle süren zanlılar H.C.Ö. T. ve A.A’nın ardından zanlı M.A da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı M.A. teminat koşuluyla tutuksuz yargılanacak.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı M.A’nın “Sahte para banknot tasarrufu, Sahte parayı tedavüle sürme” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis: “Polise verilen ifade üzerine zanlı M.A. tutuklandı”

Polis 15 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosu’na giden H.C.Ö.T.’nin üzerinde bulundurduğu sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını vermiş olduğu ifadesinde söz konusu paraları zanlı A.A’nın kendisine verdiği beyanından sonra zanlı A.A.’nın da tutuklandığını belirtti. Polis başlatılan soruşturmada paranın M.A’ya ait olduğuna dair ifade olduğunu söyledi. Polis, zanlının 18.10.2021 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.