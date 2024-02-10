Dörtyol'da iş kazası: Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü
Dörtyol'da dün bir inşatta beton düzeltme işi yapan 36 yaşındaki Al Amın Hossain, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
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Dörtyol'da dün bir inşatta beton düzeltme işi yapan 36 yaşındaki Al Amın Hossain, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ola dün saat 14.30'da gerçekleşti. Geçirdiği iş kazası sonrası yaralanan işçi, olay sonrasında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağ leğen kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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