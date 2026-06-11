Dörtyol Köy Meydanı Projesi başladı

Mesarya Belediyesi tarafından Dörtyol Köy Meydanı’nın daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla Meydan Projesi çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, projeyle Dörtyol Köy Meydanı’nın bölge halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak, daha çağdaş, kullanışlı ve yaşanabilir bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, meydanın çevre düzenlemesi yapılarak genel görünümü iyileştirilecek ve alan sosyal kullanıma daha uygun hale getirilecek.

Meydanın mevcut yapısı yeniden düzenlenerek hem görsel açıdan daha çekici hem de vatandaşların daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabileceği bir yaşam alanı oluşturulacak.