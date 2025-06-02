Dörtyol Ağıllar bölgesindeki yangın korkuttu

Dörtyol Ağıllar bölgesinde, dün gece, bir şahsa ait ağılda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; 100 adet kare ile 4 adet rulo balya, 5 torba arpa, 10 adet ahşap kalas, 24 adet atermit, 10 adet trapez saç ve doğrama makinesi yandı.

Soruşturma devam ediyor.