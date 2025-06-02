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Dörtyol Ağıllar bölgesindeki yangın korkuttu

Dörtyol Ağıllar bölgesindeki yangın korkuttu

Dörtyol Ağıllar bölgesinde, dün gece, bir şahsa ait ağılda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, hasara neden oldu.

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Dörtyol Ağıllar bölgesinde, dün gece, bir şahsa ait ağılda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; 100 adet kare ile 4 adet rulo balya, 5 torba arpa, 10 adet ahşap kalas, 24 adet atermit, 10 adet trapez saç ve doğrama makinesi yandı.

Soruşturma devam ediyor.

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