Dört ayrı kaza, dört sürücü de alkollü

Mağusa - İskele ana yolunda bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanma olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa - İskele ana yolunda alkollü içki tesiri altındaki 23 yaşındaki Umut Uzun, yönetimindeki PA 839 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak toprak alandaki reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüzce yoluna devam eden araç yine yol kenarındaki çelik bariyerlere çaptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde sürüklenerek yolun solundaki çelik bariyerlere çarpıp, tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda kaza

Lefkoşa - Mağusa ana yolundaki Halkbank çemberinde dün akşam, alkollü içki tesiri altındaki 41 yaşındaki Ahmet Sivri yönetimindeki ES 744 plakalı araçla güney istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sonundaki elektrik direğine çarpıp, takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Ahmet Sivri, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahsi geçen sürücü daha sonra alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Geçitköy’de kaza

Geçitköy’de bir eğlence mekânının araç park yerinde dün, alkollü içki tesiri altındaki 61 yaşındaki Sami Efe yönetimindeki SE 800 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağ tarafındaki taş duvara ve işletmenin mutfak duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

İskele’de kaza

İskele Kordonboyu Caddesi'nde dün, alkollü içki tesiri altındaki 40 yaşındaki Sebahattin Murat yönetimindeki SH 083 plakalı araçla Karpaz istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada 9 Evler önlerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelen 57 yaşındaki Fatma Gök yönetimindeki FP 744 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan FP 744 plakalı araç sürücüsü Fatma Gök kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile tedavi altına alındı. Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan SH 083 plakalı araç sürücüsü Sabahattin Murat tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.