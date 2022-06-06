Dönüşümlü kesintilere devam!
Kıb-Tek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, bu kez kesintilere ilişkin saat vermedi
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Kıb-Tek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, bu kez kesintilere ilişkin saat vermedi
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz,
06.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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Etiketler : elektrik kesintisi