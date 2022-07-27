Dolandırıcılığa 12 ay hapis

Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan sanık Vidmantas Batakıs’in aleyhindeki davanın kararı okundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanık tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olarak düzenlenmiş bir başka şahıs adına isdar olunan kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürerek kendisine Casino'da oyun oynamak için kayıt yaptırdıktan sonra Poker 8 isimli poker masasına giderek Ultmade Texas poker isimli kart oyununu oynadıkları sırada, hile ile önceden yanlarında getirmiş oldukları keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretleyerek oyun sırasında işaretlenmiş kartı oynatana gelmesini sağlayarak toplamda 8.789 Euro parayı temin edip, yakalanmıştı.