“Doktorun reddettiği raporu ‘onaylandı’ diye değiştirdi”

İskele Posta Dairesi’nde posta memuru olarak çalışan Ç.A., Türkiye’de tedavi gördüğü döneme ait istirahat raporlarında, doktor tarafından onaylanmayan ifadeyi değiştirerek izin temin etmeye çalıştığı gerekçesiyle “sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlamalarıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fatma Çeliköz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 yılı Haziran -Eylül ayları arasında Türkiye’de tedavi gördüğü dönemde kullandığı

69 günlük istirahat raporları ile sağlık raporlarını yeniden izin temin edebilmek için çalıştığı posta dairesi aracılığıyla 24 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Sağlık Kurulu'na gönderdiğini söyledi.

Polis, raporların Dahiliye Ön Kurulu'nda Dahiliye Servis Şefi Dr. Hivsiye Özlem Gürkut tarafından incelendiğini, "belirtilen tanılar ile düzenlenen istirahat rapor süreleri uyumsuz olduğu için onaylanmamıştır" yazısını yazdığını söyledi.

“Doktorun onaylamadığını, onaylandı olarak değiştirdi”

Polis, zanlının doktorun yazısının üzerinden geçerek istirahat için izin almak amacıyla dolandırmak kastı ile "uyumlu olduğu için onaylanmıştır" şeklinde değişiklik yaparak resmi belgeyi sahteleyip Sağlık Kurulu Sekreterliği'ne vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, 14.01.2026 tarihinde zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden tutuklama emri alındığını kaydetti. Polis, zanlıya ait el yazı imza örneklerinin incelenmek üzere alındığını ve zanlıya dava tebliğ edildiğini kaydetti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, İskele Posta Dairesi'nde posta memuru olarak çalıştığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.