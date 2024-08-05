Doğanköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Doğanköy'de bir arazide çıkan ve dere yatağına yayılan yangın, polis itfaiye, Orman Dairesi ve Girne Belediyesi'nin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün 15.30 sıralarında, Doğanköy'de bir arazide henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangın, dere yatağına sirayet etti.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Girne Belediyesi'ne ait iş makineleriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangın sonucu 3 buçuk dönümlük arazi içinde kuru otlar, akasya ağaçları ve molozların yandığı açıklandı.