Doğancı’da eylem ateşi yandı
Doğancı (Elye) köyünde “başörütüsü tüzüğünü”nün geri çekilmesi için eylem ateşi yakıldı.
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Geçmiş dönemlerde barış ateşlerinin yakıldığı simge yerlerden Doğancı (Elye) köyünde “başörütüsü tüzüğünü”nün geri çekilmesi için dün eylem ateşi yakıldı. Birçok eylemci ve milletvekilinin katıldığı eylemde sloganlar atıldı.
Eylem komitesi sözcüsü Mehmet Bicen önderliğinde yanan eylem ateşinde mücadelenin süreceği kaydedildi.
Fotoğraflar: Yasmin Moran
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