Doğancı-Taşpınar ana yolunda motor kazası… Biri ağır iki yaralı

Doğancı - Taşpınar ana yolunda dün meydana gelen motor kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza 20 yaşındaki Başar Başsın’ın, yönetimindeki YH 978 plakalı motosikletle Doğancı istikametine seyrettiği sırada sola meyilli virajada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprak sete çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Başar Başsın ve motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Arsen Kadı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 20 yaşındaki Başar Başsın, beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Arsen Kadı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.