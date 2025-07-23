“Doğal afet eğitimi almış zabıta birimi göreve hazır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, doğal afet eğitimi almış zabıta biriminin güneydeki yangınlara müdahale için hazır olduğunu açıkladı.

Baf ve Limasol’da çıkan büyük yangınlarla ilgili taziye ve destek mesajı yayımlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Eskişehir’den gelen orman işçilerinin yangında yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

“Baf ve Limasol’da çıkan büyük yangına üzülürken, Eskişehir’den gelen orman işçilerinin yangında vefat haberleri bizi yıktı. Başın sağ olsun Eskişehir. Geçmiş olsun Baf, Limasol” ifadelerini kullanan Şenkul, temennisini ise şu sözlerle paylaştı:

“Başka kayıplar yaşanmadan, daha çok orman alanı yanmadan, tüm yangınların kontrol altına alınması tek dileğimiz.”

Girne Belediyesi olarak olası bir ihtiyaç durumunda destek vermeye hazır olduklarını da belirten Şenkul, doğal afet eğitimi almış zabıta biriminin göreve hazır olduğunu vurguladı.

“Girne Belediyesi’nin doğal afet eğitimi almış zabıta birimi, talep gelmesi halinde Trodos’taki yangına gitmeye hazır olduğu ekip başı tarafından bana bildirildi. Umarım ihtiyaç kalmaz ama talep gelirse Girne Belediyesi olarak desteğe hazırız” dedi.