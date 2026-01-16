Diş Tabipleri Odası: “Merkezi sınav olmadan uzmanlığa girişe karşıyız”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, merkezi sınav olmadan uzmanlığa girişe karşı olduğunu açıkladı.

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın geçmiş dönem komiteden geçtiği, Meclis’e sunulduğu ancak bir anda Meclis’ten geri çekildiği hatırlatıldı.

Tasarının, Meclis’ten çekildiği günden itibaren Bakanlık tarafından meslek örgütlerinin dışlandığı, herhangi bir açıklama yapılıp, bilgilendirilmediği öne sürülen açıklamada, “bunun üzerine yasa tasarısının kimsenin haberi olmadan komiteye tekrar geldiği, meslek örgütlerinin ise toplum sağlığı adına sahip oldukları sorumlulukla komiteye katıldığı” belirtildi.

Açıklamada, Komiteye katılan temsilcilerin, ilgili yasa tasarısının tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi süreçlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek adına hazırlanan kısımlarında yeni değişikler yapıldığını ve bu değişiklikler içerisinde uzmanlık eğitimine giriş için meslek örgütlerinin kırmızı çizgisi olan “merkezi sınav” maddesinin çıkarıldığını öğrendiği ifade edildi.

Bakanlığın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde uzmanlık eğitimi verilebilir mi?” sorusunu yeterli ve bilimsel dayanaklara göre tartıştırmadığı, konunun yeterince araştırılmasına mani olduğu ve verimli iş birliği yapmaktan sürekli kaçındığı savunulan açıklamada, belirli çevrelerden alınan talimatlarla bu adımların atıldığı ifade edildi.

“Bu halkın sağlığı kimsenin ticari oyun alanı değildir” denilen açıklamada, çatı örgüt olan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ve hekimleri yok sayarak, atılacak adımlara karşı yasal tüm gücünü kullanacağını beyan ettiği kaydedildi. Açıklamada, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın bu süreçte tüm desteğiyle Birliğin yanında olacağı bildirildi.