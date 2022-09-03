Dipkarpaz'da yangın: 20 dönümlük makilik alan ve anızlar yandı

Dipkarpaz'da bugün Livana Otel Bölgesi yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Söz konusu yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında Dipkarpaz- Zaferburnu Anayolu'nda yol kenarından başlayan yangın geniş alana yayıldı. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki makilik alan ve anızlar yanarak zarar gördü.

Yangına; polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı ve Dipkarpaz Belediyesi'ne ait iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları halen sürüyor.