Dipkarpaz’a taş otobüs durakları inşa edildi

Erenköy-Karpaz Belediyesi, Dipkarpaz’da bölgenin doğal dokusuna ve geleneksel mimari yapısına uygun, tamamen doğal malzemelerle inşa edilen taş otobüs duraklarını hayata geçiriyor.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı yazılı açıklamasına, projenin amacının yalnızca ulaşım ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda Dipkarpaz’ın tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

Bakırcı projede doğal malzeme kullanımı sayesinde çevreye minimum etki sağlandığını böylelikle de yerel mimari anlayışın da desteklendiği belirtti.