KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Girne’de bir okulda yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, sendikanın 2022 yılından bu yana Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerle ilgili yaşanan sorunlara dikkat çektiğini belirterek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UBP-DP-YDP hükümetini gerekli adımları atmadığını vurguladı.

Maviş, sendikanın hazırladığı raporlar, açıklamalar ve eylemlerle yıllardır ana dili Türkçe olmayan öğrenciler için Türkçe öğretimi, uyum sınıfları, rehberlik hizmetleri, öğretmen istihdamı ve bilimsel planlama çağrısı yaptığını ifade etti. Buna rağmen gerekli politikaların hayata geçirilmediğini söyleyen Maviş, yaşanan son olayın yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

“Çocuk hakları raporlarda kaldı, sonuçları okullarda yaşanıyor”

Açıklamada, 2022 yılından bu yana kamu okullarında farklı ülkelerden gelen öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu konusunda çok sayıda rapor yayımlandığı, grev ve eylemler düzenlendiği hatırlatıldı. Maviş, Türkçe bilmeyen öğrenciler için uyum programları oluşturulması, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının kurulması yönündeki çağrıların karşılık bulmadığını ifade etti.

“Dil bariyeri değil, devletin ihmali çocukları düşürüyor”

Maviş, “Dil desteği almayan, uyum programı uygulanmayan, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmaları kurulmamış çocuklar, sistem tarafından balkondan aşağıya itildi” ifadelerini kullandı.

KTÖS’ün 2022 yılından bu yana yabancı öğrencilerin varlığına, Türkçe bilmeyen çocukların yaşadığı sorunlara, uyum sınıfları, Türkçe destek programları, rehberlik hizmetleri ve öğretmen ihtiyacına dikkat çektiğini belirten Maviş, çocukların dil sertifikasına mahkûm edilmesinin ve eğitim hakkından mahrum bırakılmasının çözüm olmadığını söyledi.

“Artık mesele çalışma yapma meselesi değil, hesap verme meselesidir”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun olay sonrası yaptığı açıklamaları da eleştiren Maviş, “Eğitim Bakanı’nın yine hiçbir sorumluluk almayarak basit bir ‘geçmiş olsun’ demesi kabul edilemez. Beş yıldır hükümette olan vekilin ‘çalışma yapılmalı’ demesi akıl alır gibi değildir” dedi.

Çocukların eğitim hakkını, dil desteğini, psikolojik ihtiyaçlarını ve okul güvenliğini yıllardır görmezden gelenlerin sorumluluktan kaçamayacağını ifade eden Maviş, “Nazım Çavuşoğlu Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetinin tüm vekilleri bu konuda defalarca uyarılmıştır. Buna rağmen bilimsel, kamusal ve çocuk haklarına dayalı bir politika üretilmemiştir. Artık mesele çalışma yapma meselesi değil, hesap verme meselesidir” ifadelerini kullandı.

Maviş, yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunun hükümette olduğunu ileri sürerek, eğitim hakkını korumayan ve çocukları dil bariyeriyle baş başa bırakan anlayışın topluma vereceği bir şey kalmadığını kaydetti.