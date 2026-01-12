Dikmen’de yeni bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi

Bozkan Bozalanlar Trading LTD, geçtiğimiz gün düzenlediği açılış töreniyle Dikmen’deki mağazasını açtı. Klima montajı, servis ve gazlama hizmetleri; elektrikli ve elektriksiz ev aletleri, beyaz eşyalar, elektrikli soba modelleri, cam eşyalar, tekstil ürünleri ve daha birçok ürün grubunu bünyesinde barındıran mağazanın açılışına, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Armağan Candan ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi katıldı.

Açılışta, Kıbrıslı gençlerin üretim yapmasının ve kendi işletmelerine sahip olmasının ülke ekonomisi ve geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.