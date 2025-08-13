Dikmen’de bir depoda yangın…

Dikmen’de, dün, bir evin bahçesindeki çinkodan mamul depoda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında; depo içerisinde muhafaza edilen odunlar, odun kesme motoru, muhtelif eşyalar, kaynak ve çapa makinesi ile bir adet çifte kırma av tüfeği yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.