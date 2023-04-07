Dikmen-Boğazköy arasında yol yapım çalışması yapılacak
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, bugün Dikmen- Boğazköy mevkiinde yol yapım çalışmasına başlanacağını duyurdu.
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, bugün Dikmen- Boğazköy mevkiinde yol yapım çalışmasına başlanacağını duyurdu.
Açıklamada, Dikmen- Boğazköy arasındaki yol çalışması nedeniyle bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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