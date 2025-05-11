Dikkatsiz sürücü biri çocuk, iki yayaya çarptı

Mağusa'da dün akşam, meydana gelen trafik kazası korkuttu, bir araç, biri çocuk, iki yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Kışla Yolu Sokak'ta dün akşam 21.40 sıralarında park halindeki FZ 718 plakalı aracını çalıştıran 67 yaşındaki Engin Tolungüç, dikkatsizce hareket etmesi sonucu, o esnada yolun solunda yaya olarak yürüyen 60 yaşındaki Ramazan İlhan'a çarptı. Çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücü, yolun solundaki kaldırım üzerine çıktı, kaldırım üzerinde beklemekte olan yaya 6 yaşındaki Rayan Rezapourghdam'a çarptı, ardından da kaldırım kenarında bulunan taş duvara çarpıp yana devrildi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ramazan İlhan ve Rayan Rezapourghdam, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, FZ 718 plakalı araç sürücüsü Engin Tolungüç ise kendi imkanları ile gittiği özel bir hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.