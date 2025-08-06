Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Gazimağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel ve Karavan Kampı, Bedis Plajı, okul yolu ile panayır alanına kadar olan bölgelere elektrik verilemeyecek.