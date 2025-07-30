Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Alayköy Sanayi bölgesine yarın dört saat elektrik verilemeyeceğini kaydetti.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bir ticareti işletmeye ait Alayköy'deki şantiye alanına akım temini projesi kapsamında, 9.00 ile 13.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi bölgesine dört saat elektrik verilemeyecek.
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