Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Alayköy Sanayi bölgesine yarın dört saat elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bir ticareti işletmeye ait Alayköy'deki şantiye alanına akım temini projesi kapsamında, 9.00 ile 13.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi bölgesine dört saat elektrik verilemeyecek.