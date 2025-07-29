Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Netcon Sitesi ile Aytuğ Fazıl Plümer arsaları arasında kalan bölgeye yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, devlet arazisine 3 faz akım temini projesi nedeniyle yarın 9.00 ile 12.00 saatleri arasında Dikmen Trafo Merkezi Dikmen Gönyeli fider üzerinde bulunan Netcon Sitesi ile Aytuğ Fazıl Plümer arsaları arasında kalan bölgede elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.
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