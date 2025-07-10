Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge ve Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesinti 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında olacak.