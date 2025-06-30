Dikkat kesinti var!
Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın, Dilekkaya köyünde bir saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.
Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
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Etiketler : elektrik kesintisi, Dilekkaya