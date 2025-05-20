Dikkat kesinti var!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı, bölgelerine yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı bölgelerine yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik 10.00-13.00 saatleri arasında kesik olacak. Kömürcü, Pınarbaşı, Emaş, Hediyem Su ve bölgeye yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.
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