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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı, bölgelerine yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı bölgelerine yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik 10.00-13.00 saatleri arasında kesik olacak. Kömürcü, Pınarbaşı, Emaş, Hediyem Su ve bölgeye yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

 

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