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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Gönyeli’de  Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ve Atatürk Caddesi'nin bir kısmına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00- 13. 00 saatleri arasında olacak.

Türkeli’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Türkeli’ye elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi 9.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

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