Dikkat kesinti var!
Kıb-Tek bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Gönyeli’de Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ve Atatürk Caddesi'nin bir kısmına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00- 13. 00 saatleri arasında olacak.
Türkeli’de elektrik kesintisi
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Türkeli’ye elektrik verilemeyecek.
Elektrik kesintisi 9.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.
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