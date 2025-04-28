Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu…
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Dilekkaya yarın dört saat elektriksiz kalacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), yarın 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Dilekkaya bölgesinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşların şebekede elektrik enerjisi varmış gibi davranmamaları istendi.
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