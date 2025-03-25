Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Değirmenlik taşocakları bölgesinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : değirmenlik, elektrik kesintisi