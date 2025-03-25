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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Değirmenlik taşocakları bölgesinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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