Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler, Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları bölgesine yarın sabah elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.30-12.30 saatleri arasında olacak.
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