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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Doğancı’da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Doğancı’da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Fatma Düzova Sokak ve Özcan Tezcan Sokak'a 09.30-12.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 

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