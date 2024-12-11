Dikkat kesinti var!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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