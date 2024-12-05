Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var!
Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

A+A-

Tatlısu, Mallıdağ ve Küçük Erenköy bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza bakım çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgesine elektrik verilemeyecek.

Bu haber toplam 653 defa okunmuştur
Etiketler : ,