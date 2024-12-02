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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, (KIB-TEK) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Geçen hafta yaşanan fırtına nedeniyle denizden taşınan tuzun Teknecik Trafo Merkezi'ndeki izolatörlerin üzerine biriktiği açıklandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)  bu durumun sistemde kısa devrelere ve arızalara neden olduğunu duyurdu.

Arızaların giderilmesi ve izolatörlerin temizlenmesi amacıyla bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Çatalköy, Acapulco, Esentepe, Tatlısu, Karaağaç ve civar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kıb-Tek, vatandaşlardan çalışmalara anlayış göstermelerini rica etti.

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