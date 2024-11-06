Dikkat kesinti var!

Eski Gönyeli-Boğaz yolu bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge ve Plümer Koruluğu, Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.