Dikkat kesinti var!

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Eski Gönyeli-Boğaz yolu bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
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Eski Gönyeli-Boğaz yolu bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge ve Plümer Koruluğu, Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.
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