Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.
Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:
“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi