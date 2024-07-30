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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”

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