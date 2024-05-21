Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
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Elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Girne ve Güzelyurt’un bazı bölümlerine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Güzelyurt Hotel civarına ve 09.30-11.30 saatleri arasında Karşıyaka köyünün batısına elektrik verilemeyecek.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği uyarısı yapıldı.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi